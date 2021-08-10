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7 октября, 18:17
Новости

В селе Троицкое завершен ремонт дорожного участка по улице Пушкина

В селе Троицкое завершен ремонт дорожного участка по улице Пушкина

Работы, в рамках республиканской программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства», производились по поручению Президента страны после обращения жительницы райцентра Елены Ефремовой. По ее словам, в письме Владимиру Путину она рассказала о том, что на улице, где расположен детский сад, школа и отделение Пенсионного фонда, разбитая дорога и нет тротуара. В распутицу ни пройти, ни проехать. Ответ последовал незамедлительно. Вскоре – были начаты ремонтные работы. И вот они завершены. Без сомнения, для жителей это большая радость.

По словам заместителя министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Санала Валетова, ремонт производился в рамках республиканской программы на условиях софинансирования. Освоено более 11 миллионов рублей с учетом обустройства тротуаров, парковок, также были установлены дорожные знаки и нанесены разметки. 

 

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