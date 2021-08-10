Память Героя Советского Союза Николая Санджирова почтили в Волгоградской области

Эти места стали его второй Родиной. Семья из Цаган-Нура, где он родился, переехала в село Садки. Там наш прославленный земляк учился в школе. А в городе Дубовка он закончил педучилище.

В мероприятии приняла участие делегация из Октябрьского района Калмыкии, где Николай Санджиров особенно отличился в годы войны при форсировании Днепра.

Имя героя носит одна из улиц Дубовки. А на здании Педколледжа в 2016 году появилась мемориальная доска с надписью: в этом здании 1938-1941 годах учился комсомолец, Герой Советского Союза Санджиров Николай Мартынович, погибший в боях за Родину».

А ведь он мечтал стать учителем, но война перечеркнула все. Мероприятие, запланированное в Педагогическом колледже, было отменено из-за того, что учащиеся переведены на удаленный формат обучения. Но его провели в другом учебном заведении. Пригласили юнармейцев, которые также приняли участие в митинге у дома № 24 по улице, названной в честь Санджирова. Это здание Детского интерната. Там несколько лет назад была установлена мемориальная доска нашему отважному земляку. Все эти встречи ориентированы, прежде всего, на молодое поколение. А жители Дубовки не могли не вспомнить великий подвиг героя. С этих слов выступающих началось памятное мероприятие, посвященное 100-летию со Дня рождения Николая Санджирова. С этим городом связаны самые его лучшие годы. Учеба в педучилище, становление личности. Отсюда он добровольцем ушел на фронт.

Для участия в торжествах в Волгоградскую область прибыла делегация из Октябрьского района во главе с руководителем администрации РМО Басангом Убушаевым. В их числе и родственники Николая Санджирова, которые преподнесли в подарок педагогическому колледжу его портрет. На полотне художника Санджиров предстал молодым, красивым, олицетворяющим юность. На гимнастерке - звезда Героя Советского Союза. Этого звания он был удостоен в июне 1944 года, а в августе он погиб, освобождая Польшу от фашистов. Жизнь Николая Мартыновича прервалась в неполные 23 года.

Там же, в Дубовке, на Аллее состоялось возложение цветов. Здесь увековечены имена десяти Героев Советского Союза и двух полных кавалеров Ордена славы. У памятного знака Николаю Санджирову прозвучали оружейные залпы.

Первый Орден Красной Звезды Николай Санджиров получил за разминирование переднего края обороны в районе Новороссийска. Его взвод обезвредил более семи тысяч мин в ходе наступления советских войск в августе 1943 года. А во время форсирования Днепра под сильным огнём противника на трёх лодках взвод под его командованием сделал 408 рейсов.

А в селе Садки, где учился Санджиров, гостей встречали по традиции хлебом-солью, танцами и песнями, которые возможны только под мирным небом.

Возложением цветов к памятному знаку «Уроженцам Калмыкии - участникам Сталинградской битвы на Мамаевом кургане» завершились мероприятия к 100-летию со Дня рождения славного сына калмыцкого народа, Героя Советского Союза Николая Санджирова. Напомним, они уже прошли на его Родине – в поселке Цаган-Нур.