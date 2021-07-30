10 сентября, 10:04
В селе Троицкое и поселке Цаган Аман приступили к строительству станций водоподготовки
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Также началось возведение и других объектов водоснабжения. Благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода» в 2022 году эти населенные пункты будут обеспечены качественной питьевой водой. По поручению Главы Республики Председатель Правительства региона Юрий Зайцев и его заместитель Наран Кюкеев побывали с рабочим визитом в этих районах и проверили ход работы.
На сегодняшний день на объектах закончены подготовительные работы: развернут строительный городок, размещены камеры видеонаблюдения. Стартовали строительно-монтажные работы.