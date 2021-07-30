IT-компании Калмыкии могут получить льготный кредит

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны реализуется мера государственной поддержки, направленная на ускорение процессов цифровой трансформации предприятий в сфере IТ-технологий посредством льготных инструментов кредитования через уполномоченные банки.

В рамках реализации проекта определены 17 кредитных организаций. Максимальный размер займа на один проект составляет от 5 миллионов рублей до 5 миллиардов рублей, а на комплексную программу – до 10 миллиардов рублей.

Требованиями постановления предусмотрена поддержка проектов компаний на приобретение преимущественно российских технологических решений, включая программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы.