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10 сентября, 11:18
Новости

IT-компании Калмыкии могут получить льготный кредит

IT-компании Калмыкии могут получить льготный кредит

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны реализуется мера государственной поддержки, направленная на ускорение процессов цифровой трансформации предприятий в сфере IТ-технологий посредством льготных инструментов кредитования через уполномоченные банки.

В рамках реализации проекта определены 17 кредитных организаций. Максимальный размер займа на один проект составляет от 5 миллионов рублей до 5 миллиардов рублей, а на комплексную программу – до 10 миллиардов рублей.

 Требованиями постановления предусмотрена поддержка проектов компаний на приобретение преимущественно российских технологических решений, включая программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы.

 

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