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2 июня, 08:17
Новости

В селе Троицкое Целинного района открыли новую спортивную площадку

В селе Троицкое Целинного района открыли новую спортивную площадку

Она расположена на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Бумба». Теперь жители могут играть в баскетбол, заниматься на турниках или просто отдохнуть. Площадку возвели в рамках программы инициативного бюджетирования благодаря средствам республиканского, местного бюджетов и спонсоров.

«Такие объекты служат хорошим подспорьем в развитии и оздоровлении детей и это первый шаг на пути достижения спортивных высот», – отметил тренер Александр Казнаев. Об этом сообщается в телеграм-канале Целинного РМО.

Фото: Администрация Целинного района Калмыкии

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