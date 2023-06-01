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2 июня, 07:45
Новости

В Русской национальной гимназии имени С. Радонежского в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» ведётся строительство пристроя на 225 мест

В Русской национальной гимназии имени С. Радонежского в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» ведётся строительство пристроя на 225 мест

На сегодняшний день подрядчик выполнил работы по конструктивной части на 65%. По кирпичной кладке, устройству лестничных клеток, монтажу плит перекрытий 1-3 этажей. Также завершена установка оконных блоков, монтаж внутренних сетей водопровода, канализации, укладка керамической плитки.

Кроме того, строители выполнили монтаж дизельной электростанции. На сегодняшний день ведутся работы по устройству тёплого перехода. Об этом сообщает Минстрой Калмыкии.

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