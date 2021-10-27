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30 ноября, 12:22
НовостиКультура

В сети состоялся релиз документального фильма «Будда в сердце народа»

В сети состоялся релиз документального фильма «Будда в сердце народа»

В видеоролике повествуется о том, как буддизм на протяжении многих веков являлся основой системы морально-нравственных ценностей калмыцкого народа, о пережитых Гражданской и Великой Отечественной войнах, депортации в Сибирь и практически полном уничтожении религиозных и культурных традиций. Фильм создан в честь 25-летия Аршанского хурула. Познакомиться с историей калмыцкого буддизма можно на YouTube.

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