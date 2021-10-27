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30 ноября, 13:15
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Студент из Калмыкии вошел в число 200 лауреатов Всероссийского конкурса «Твой ход», получивших по 1 миллиону рублей

Студент из Калмыкии вошел в число 200 лауреатов Всероссийского конкурса «Твой ход», получивших по 1 миллиону рублей

Студент Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова Бадма Довунов стал победителем студенческого конкурса "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей"

Молодой человек вошёл в число 200 лауреатов Всероссийского конкурса получивших по 1 миллиону рублей.

Выигрыш можно направить на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий. Кроме того, у победителей есть возможность потратить 5% от общей суммы на осуществление личной мечты.

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Также все лауреаты отправятся в путешествие по России. Им предложат уникальные познавательные туры по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам.

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