Студент из Калмыкии вошел в число 200 лауреатов Всероссийского конкурса «Твой ход», получивших по 1 миллиону рублей

Студент Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова Бадма Довунов стал победителем студенческого конкурса "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей"

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Молодой человек вошёл в число 200 лауреатов Всероссийского конкурса получивших по 1 миллиону рублей.



Выигрыш можно направить на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий. Кроме того, у победителей есть возможность потратить 5% от общей суммы на осуществление личной мечты.



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Также все лауреаты отправятся в путешествие по России. Им предложат уникальные познавательные туры по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам.