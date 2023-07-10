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12 июля, 13:25
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В селе Приютное благоустроили дворовую территорию

В селе Приютное благоустроили дворовую территорию

Этого с нетерпением ждали неравнодушные и активные старожилы дома. Благодаря их стараниям он не раз признавался «Лучшим многоквартирным домом». В благоустройстве двора они принимали непосредственное участие: приобрели горшки с цветами, которые сейчас украшают двор, провели субботник.

Именно жильцы решали, что именно будет обновлено. Теперь тут произведены укладка асфальтового покрытия и освещение, установлены скамьи и урны. Работы проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как нам сообщили в профильном министерстве, всего в этом году благоустраиваются 10 дворов многоквартирных домов: в Элисте, Городовиковске, Лагани, селах Малые Дербеты, Приютное, Садовое, а также в поселках Большой Царын, Яшалта и Яшкуль.

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Фото: МинЖКХ и энергетики Калмыкии

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