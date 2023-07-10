Сегодня утром 3 вагона сошли с рельсов в Калмыкии

ЧП произошло в Черноземельском районе на железнодорожной станции "Артезиан". Как сообщили нам сегодня в пресс-службе регионального ведомства, вагоны не опрокинулись, пострадавших нет, угрозы экологии нет. К месту происшествия направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона, а также оперативная группа МЧС России по Калмыкии.

Спланированы аварийно-восстановительные работы с привлечением поезда со станции Кизляр. В связи с произошедшим инцидентом задержки прохождения пассажирских поездов не ожидается.