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14 марта, 09:27
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В Сарпинском районе задержали курьеров мошенников, обманувших пенсионерку на 265 000 рублей

В Сарпинском районе задержали курьеров мошенников, обманувших пенсионерку на 265 000 рублей

Накануне в дежурную часть с заявлением обратилась 88-летняя местная жительница с просьбой привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое, введя ее в заблуждение, завладело ее денежными средствами.

Аферист по телефону сообщил пенсионерке о том, что ее внучка попала в ДТП и является виновником происшествия. И чтобы не возбуждать в уголовное дело, нужно срочно передать деньги потерпевшим через курьера. После обращения гражданки, сотрудниками уголовного розыска по горячим следам были задержаны двое молодых людей, причастных к преступлению.

В содеянном злоумышленники сознались и пояснили, что объявление о «работе» нашли через мессенджер.

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Прибыв по указанному адресу в с. Садовое, они забрали у пенсионерки 265 000 рублей💸, часть которых перевели своему «работодателю», а остальное оставили себе в качестве вознаграждения.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, в настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и фигурантов преступления.

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