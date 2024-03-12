Сегодня в большой прокат по всей стране выходит фильм «ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»

Он создан при поддержке Фонда кино в партнерстве с телеканалом ВГТРК. Картина снята по роману Александра Проханова «Убийство городов». Действие происходит в 2015 году. Молодой писатель Николай Рябинин живет в Москве, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется тем, что происходит вокруг.

Однажды он узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, записался добровольцем и пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что это навсегда изменит его жизнь…