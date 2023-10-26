В Санкт-Петербурге подвели итоги первого Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Музеи России»

Большое творческое событие было организовано Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией и ГТРК «Санкт-Петербург» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В деловой программе форума, собравшего профессионалов телевидения и музейного дела, которые объединились ради сохранения культурного наследия страны, принял участие заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

На открытии фестиваля Рифат Сабитов отметил, что журналисты всех региональных филиалов ВГТРК делают множество материалов о музеях, а специального фестиваля телевизионных работ не было.

«А ведь музей — это место, где сохраняется дух, обычаи и нравы народа. И последующие поколения узнают о жизни предков именно в музеях. Поэтому идея витала в воздухе. И местом проведения выбран именно Санкт-Петербург, который бесспорно является столицей музейного дела России», — подчеркнул Рифат Сабитов.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в своем приветственном слове к участникам фестиваля обратил внимание на задачу сохранения малых музеев и недопустимости любых попыток их оптимизировать, сливать с другими учреждениями или сокращать.

О степени важности музейного дела говорилось практически в каждом сюжете или документальном фильме, а всего для участия в конкурсной программе фестиваля было подано более 100 работ. Жюри оценивало профессиональный уровень, историческую достоверность, оригинальность творческого замысла и его воплощения, новизну и эксклюзивность представленной темы, гражданскую позицию автора, воспитательную и общественную значимость.