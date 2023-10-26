27 октября, 13:17
Делегация из Калмыкии прибыла в Антрацитовский район ЛНР
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Делегация из Калмыкии во главе с и.о. Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Алексеем Соколовым прибыла в Антрацитовский район Луганской Народной Республики
Сообщает пресс-служба профильного ведомства. Это очередной визит с целью оказания помощи в строительстве и капитальном ремонте объектов социальной, культурной и образовательной отрасли.
Отметим, поддержка подшефному региону оказывается по поручению Главы Калмыкии Бату Хасикова. Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в мае.
Фото: Минстрой Республики Калмыкия