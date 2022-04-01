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11 мая, 12:58
Новости

До 1 июня в каждой государственной организации появится отдел по обеспечению информационной безопасности

До 1 июня в каждой государственной организации появится отдел по обеспечению информационной безопасности

С 1 января 2025 года вступит в силу запрет организациям на использование средств защиты информации, созданных или контролируемых в странах, совершающих в отношении России, а также российских юридических и физических лиц недружественные действия. Данные меры приняты в целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов страны.

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