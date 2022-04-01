До 1 июня в каждой государственной организации появится отдел по обеспечению информационной безопасности

С 1 января 2025 года вступит в силу запрет организациям на использование средств защиты информации, созданных или контролируемых в странах, совершающих в отношении России, а также российских юридических и физических лиц недружественные действия. Данные меры приняты в целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов страны.