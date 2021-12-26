В России стартовал пятый этап туристического кешбэка

В программе участвуют все регионы страны без ограничений. Для туристов подготовлено более 2 миллионов предложений. Об этом сообщают в региональном профильном министерстве.

Условия прежние. Необходимо зарегистрировать карту «Мир» одного из банков-партнёров в программе лояльности этой платёжной системы. Оплатить тур с транспортом и проживанием в отеле от двух ночей. На счет вернется кешбэк — 20% от стоимости тура, но не больше 20 тысяч рублей. В поездку можно отправиться с 18 января до 30 апреля включительно. А в круиз — с начала навигации до 1 июня.