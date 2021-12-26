В Калмыкии благоустроят семь общественных территорий

Это стало возможным, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году будут обновлены парки в Элисте, Лагани, Ики-Буруле, Кетченерах и Тундутово, а также площадь имени М. Гахаева в Городовиковске и детская игровая площадка в Яшалте.

При голосовании за объекты жители проявили высокую активность, благодаря чему, Калмыкия вышла в топ по вовлечённости среди регионов России.

Как уточнила врио министра Виктория Мангутова, в настоящее время в семи муниципалитетах ведется подготовительная работа. Большинство уже заключили, а Администрация Элисты до 7 февраля заключит контракт с подрядными организациями. Есть среди РМО и те, кто приступил к работам. К примеру, в Яшалте уже началось благоустройство детской площадки.