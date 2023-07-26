В России создадут федеральную государственную информационно-аналитическую систему для учета и регистрации племенных животных

Законопроект о создании такой электронной базы Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении на пленарном заседании. В неё внесут сведения о племенных животных, которых разводят в молочном и мясном скотоводстве. В том числе овцеводстве, свиноводстве, и коневодстве. Также в единую инфосистему попадут сведения о выданных разрешениях на импорт такой продукции.