Глава Калмыкии Бату Хасиков с Председателем Юго-Западного банка Сбербанка Анатолием Песенниковым обсудил развитие сотрудничества

Сбербанк - надёжный партнёр Правительства региона. В этом году он профинансировал в Калмыкии строительство одного из крупнейших на Юге России глэмпингов, на 20% увеличил количество бортов общественного транспорта, подключенных к эквайрингу от Сбера. При этом популярность сервиса безналичной оплаты за год в республике выросла в 4 раза.

Отметим, Калмыкия занимает 27-ю строчку рейтинга регионов по развитию ипотеки. Программа льготной ипотеки помогает жителям республики улучшить жилищные условия и вместе с этим поддерживает строительную отрасль. В ходе встречи Анатолий Песенников представил нового управляющего Калмыцким отделением Сбербанка Эрдни Лиджиева.