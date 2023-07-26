  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 июля, 14:01
Новости

Глава Калмыкии Бату Хасиков с Председателем Юго-Западного банка Сбербанка Анатолием Песенниковым обсудил развитие сотрудничества

Глава Калмыкии Бату Хасиков с Председателем Юго-Западного банка Сбербанка Анатолием Песенниковым обсудил развитие сотрудничества

Сбербанк - надёжный партнёр Правительства региона. В этом году он профинансировал в Калмыкии строительство одного из крупнейших на Юге России глэмпингов, на 20% увеличил количество бортов общественного транспорта, подключенных к эквайрингу от Сбера. При этом популярность сервиса безналичной оплаты за год в республике выросла в 4 раза.

Отметим, Калмыкия занимает 27-ю строчку рейтинга регионов по развитию ипотеки. Программа льготной ипотеки помогает жителям республики улучшить жилищные условия и вместе с этим поддерживает строительную отрасль. В ходе встречи Анатолий Песенников представил нового управляющего Калмыцким отделением Сбербанка Эрдни Лиджиева.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия