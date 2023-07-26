28 июля, 14:01
Глава Калмыкии Бату Хасиков с Председателем Юго-Западного банка Сбербанка Анатолием Песенниковым обсудил развитие сотрудничества
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Сбербанк - надёжный партнёр Правительства региона. В этом году он профинансировал в Калмыкии строительство одного из крупнейших на Юге России глэмпингов, на 20% увеличил количество бортов общественного транспорта, подключенных к эквайрингу от Сбера. При этом популярность сервиса безналичной оплаты за год в республике выросла в 4 раза.
Отметим, Калмыкия занимает 27-ю строчку рейтинга регионов по развитию ипотеки. Программа льготной ипотеки помогает жителям республики улучшить жилищные условия и вместе с этим поддерживает строительную отрасль. В ходе встречи Анатолий Песенников представил нового управляющего Калмыцким отделением Сбербанка Эрдни Лиджиева.