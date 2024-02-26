В России повысят статус психологов и логопедов

Госдума на пленарном заседании приняла проект об их праве оказывать медпомощь. По словам Главы комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, реабилитация пациентов идет максимально успешно, если этим занимается мультидисциплинарная команда. В составе которой могут быть не только врачи, но и психологи, логопеды, другие специалисты. Медработники, в чьи должностные обязанности уже входит оказание медпомощи, получат равные права с врачами-специалистами.

При этом уравнивание правового статуса не будет иметь двойного прочтения, логопед сможет выполнять только свои функции: работать с дефектами речи, а не лечить. Законопроект направлен на то, чтобы предоставить таким специалистам возможность участвовать в таком сложном процессе, как реабилитация.