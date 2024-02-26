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28 февраля, 09:16
Новости

Сегодня делегация из Калмыкии отправится на Всемирный фестиваль молодёжи, который скоро стартует в Сочи

Сегодня делегация из Калмыкии отправится на Всемирный фестиваль молодёжи, который скоро стартует в Сочи

В составе делегации - студенты, волонтеры, молодые педагоги, курсанты центра «ВОИН». Масштабное молодежное событие пройдет на федеральной территории «Сириус» и объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, спорта.

О национальных особенностях и достижениях представители Калмыкии расскажут в рамках своего стенда.

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