Сегодня делегация из Калмыкии отправится на Всемирный фестиваль молодёжи, который скоро стартует в Сочи

В составе делегации - студенты, волонтеры, молодые педагоги, курсанты центра «ВОИН». Масштабное молодежное событие пройдет на федеральной территории «Сириус» и объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, спорта.

О национальных особенностях и достижениях представители Калмыкии расскажут в рамках своего стенда.