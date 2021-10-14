В России начали действовать сертификаты нового образца о вакцинации от коронавируса

Те, что были выданы до 8 ноября, будут переоформлены автоматически на портале госуслуг до марта следующего года. В новом медицинском документе будет отражена вся информация о владельце и его история прививок от COVID-19, в том числе данные о ревакцинации, а также сведения о том, что человек уже переболел им.

Кроме того, там будет место для QR-кода. Это сделано для того, чтобы снизить вероятность их подделки. В последнее время в стране все чаще выявляются факты мошенничества с продажей и приобретением фиктивных сертификатов о вакцинации. Имеют ли они место быть в Калмыкии, выясняла Елена Алексенко.