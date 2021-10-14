Собственниками имущества на сегодняшний день в фискальные органы оплачено налогов в размере 155-ти миллионов рублей

Это около 35% от общих начислений. Всего ожидается поступлений на сумму более 440 миллионов. Кампания в самом разгаре.

Ежегодно физические лица оплачивают транспортный, земельный и имущественный налоги. Всего по адресам регистрации налогоплательщиков заказным письмом или в электронном виде в личном кабинете направлено более 120-ти тысяч уведомлений.

Срок уплаты имущественных налогов за прошлый год истекает 1 декабря. В фискальных органах напоминают, за нарушение срока уплаты НДФЛ взимается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. А за каждый день просрочки начисляются пени. Кроме того, если сумма задолженности достигнет 30 тысяч, вводится запрет на выезд за границу.