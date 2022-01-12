В Калмыкию поступила первая партия вакцины для детей

Это 250 доз. Об этом сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов. Вакцинация, только с согласия родителей.

Как отметил Кикенов, в регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом детей и подростков. Они составляют практически половину от числа всех заболевших, под наблюдением врачей сейчас находятся около 5 тысяч человек.

Среди них госпитализированных – немного. В республиканской инфекционной больнице создано 30 койко-мест.

Есть запас необходимых лекарств и запущена лаборатория для исследования ПЦР-тестов.