В Элисте появился педиатрический кабинет

Его открыла Марина Бургакова, проект которой стал победителем конкурса “Мама-предприниматель”. На его реализацию она получила 100 тысяч рублей.

Напомним, обучающая программа для бизнес-леди состоялась в сентябре прошлого года. Всего поступило 60 заявок.

В финал прошла 21 участница. В течение пяти дней они приобретали новые знания в сфере продаж, налогов, личного бренда, тайм-менеджмента и продвижения. По завершению конкурса мамы представили свои проекты.