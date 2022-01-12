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4 февраля, 14:54
НовостиБизнесЗдравоохранение

В Элисте появился педиатрический кабинет

В Элисте появился педиатрический кабинет

Его открыла Марина Бургакова, проект которой стал победителем конкурса “Мама-предприниматель”. На его реализацию она получила 100 тысяч рублей.

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Напомним, обучающая программа для бизнес-леди состоялась в сентябре прошлого года. Всего поступило 60 заявок.

В финал прошла 21 участница. В течение пяти дней они приобретали новые знания в сфере продаж, налогов, личного бренда, тайм-менеджмента и продвижения. По завершению конкурса мамы представили свои проекты.

yakunrkg

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