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10 августа, 17:01
НовостиОбщество

В республике назначены новые омбудсмены

В республике назначены новые омбудсмены

Права человека в регионе будет защищать Валерий Чуб, а Наталья Чужаева теперь – представляет интересы детей Калмыкии. Сегодня они принесли присягу в присутствии депутатов Народного Хурала на 23-й сессии калмыцкого парламента.

Но главным вопросом, всё же, стало обсуждение изменений в Закон о бюджете республики на текущий и плановый период до 2023 года. 

Предложения по изменению в бюджет, внесённые на депутатское обсуждение Главой Калмыкии, озвучил профильный министр Очир Шургчеев. Они обусловлены дополнительными вливаниями из федерального бюджета в виде субсидий и других дотаций, в первую очередь, на борьбу с коронавирусом и решение социальных задач.

Депутаты детально обсудили предложения правительства на профильном комитете. И продолжили на очередной сессии. Но, с учётом всех поправок и предложений от парламентариев и прокуратуры, внесённый Главой республики проект бюджета на текущий и плановый период до 2023 года был принят большинством голосов.

Также депутаты приняли ряд важных социальных  законов для региона. Это введение сертификатов для детей-сирот и послабление в патентной системе налогообложения. При повышении доходов предпринимателей регион получит большую выгоду. Эта сессия завершила весенний период работы Хурала, рассмотрев 12 вопросов повестки дня.

 

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