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10 августа, 17:37
Новости

С 1 сентября вступает в силу новый закон «О гаражной амнистии»

С 1 сентября вступает в силу новый закон «О гаражной амнистии»

Он позволяет гражданам в течение 5 лет бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых находятся их гаражи. Такое решение продиктовано тем, что на сегодняшний день большинство таких объектов существуют неофициально – владельцы не могут их ни продать, ни передать по наследству, ни подарить.

С началом осени эта проблема уйдёт в прошлое. Воспользоваться амнистией могут владельцы гаражей, которые были построены до 30 декабря 2004 года.

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