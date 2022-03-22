В Республиканском комплексном центре вновь открылись бесплатные курсы компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов

По мнению организаторов, вовлечение людей старшего поколения в освоение современных технологий и интернет-пространства улучшит качество жизни пожилых людей. Репортаж Екатерины Шахниной.

Эта программа еще одно подтверждение того, что возраст не помеха, если есть желание узнать что-то новое, расширить свои возможности. В этом убедились участники проекта «Бабушка и дедушка онлайн». И каждый из них находит в нем что-то свое. Галина Борисовна радуется возможности побывать в разных музеях, увидеть то, что она ей очень хотелось бы…

Этот проект и для пожилых людей, и для людей с ограниченными возможностями - это реальная возможность найти для себя какие-то новые точки роста.

В Республиканском комплексном центре социального обслуживания населения проект реализуется с 2013 года. За это время обучение прошли более 3 тысяч человек.

А те, кто сегодня участвует в проектах центра социального обслуживания уже строят планы на будущее и даже хотят принять участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.