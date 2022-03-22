Их почётная миссия – помочь в спасении жизни

Сегодня в России отмечают один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Он посвящён тем, кто безвозмездно сдаёт свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. О почётном доноре Калмыкии и республиканском Центре крови – в нашем видеоматериале.

Осмотр терапевта – стандартная процедура, для тех, кто хочет сдать кровь и не имеет к этому противопоказаний. Однако, для почётного донора Калмыкии Батра Бакланова это уже привычное дело. Вот уже больше 20-ти лет он приходит сюда, в республиканский Центр крови и сдаёт драгоценную жидкость.

Каждую полученную дозу крови разделяют. Пациент получает именно тот компонент, который ему необходим. Так, кровь одного донора может спасти жизнь нескольким пациентам.

Центр крови – один из важнейших стратегических пунктов системы здравоохранения. Его главная задача – удовлетворять потребности медучреждений всей республики и иметь оптимальный запас ценной жидкости. В этом помогает осознанность граждан и выездные акции в районы. За год Центр принимает от 8 до 10ти тысяч доноров, а это около 4х тонн крови.

Кровь и её компоненты применяются при различных операциях, обильных кровопотерях, при родах, для больных, имеющих проблемы со свёртываемостью крови. Как отмечает врач-онкохирург Арслан Дёмкин, при оперативных хирургических вмешательствах без этой дополнительной ценной жидкости не обойтись.

Вклад донорства сложно переоценить. Как отмечают врачи, за последние годы, спрос на кровь возрос из-за пандемии коронавирусной инфекции. Есть и сезонные изменения. Так, весной наступает период клещевой активности, а значит пациентам с вирусной инфекцией может понадобиться переливание крови.