В республиканской больнице провели мастер-класс для урологов

Сообща хирурги произвели удаление аденомы простаты. Такого рода операции в Калмыкии осуществляются и для повышения опыта местных специалистов приглашаются эксперты из лечебниц крупных регионов. В этот раз уроки на практике давал наш земляк - онкоуролог Мерген Борисов, который много лет работает в Московской области. Он выпускник Ярославской медакадемии. Теперь же - заведующий урологическим отделением Раменской центральной районной больницы.

Ценный урок, что он преподал нашим хирургам, подробно описал главный внештатный уролог минздрава РК Валерий Сарангов. Мастер-класс заключался в демонстрации особой техники, при которой не обязательно осуществлять разрез мочевого пузыря. Благодаря этому, пациент восстанавливается в разы быстрее - уже сейчас прооперированный медкомандой мужчина, которому 71 год, чувствует себя намного лучше.

Как отмечает пресс-служба Республиканской больницы имени Жемчуева, учреждение будет поддерживать сотрудничество с Мергеном Борисовым. А в дальнейшем, по словам главного врача Очира Бадма-Горяева, коллектив больницы планирует провести операции с участием ведущих российских хирургов в Элисте.