СберБанк запустил бесплатную СберКарту для детей

СберБанк запустил уникальный детский продукт — бесплатную СберКарту. Детская карта позволяет ребёнку в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителю — контролировать его расходы. Детскую СберКарту можно оформить своему ребёнку в любом отделении банка и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Преимущества карты

Всё как у взрослых. Как и «взрослый» аналог, детская СберКарта выпускается на пластиковом носителе — это означает, что оплачивать покупки можно как самой картой, так и смартфоном с функцией бесконтактной оплаты NFC. Оплата картой доступна в интернет-магазинах и в торговых точках, в том числе бесконтактно — достаточно приложить карту или смартфон к терминалу. Как и любую другую карту, детскую СберКарту можно подключить к электронным кошелькам: Google Pay, Samsung Pay или Apple Pay. Кроме того, дети будут получать 2% бонусами от СберСпасибо за каждую покупку по карте

Детский мобильный банк СберKids. Специальное приложение СберKids для смартфона помогает ребёнку учиться обращаться с деньгами. В нём можно посмотреть баланс карты, копить на мечту, расширять знания о финансах и кибербезопасности благодаря обучающим видео и тестам.

Родительский контроль в СберБанк Онлайн. Теперь в специальном разделе «Детские финансы» мобильного приложения СберБанк Онлайн собраны все финансовые сервисы: управление детскими картами, платежи за образование, детские страховки, советы по воспитанию и образованию детей. В нём же родитель может в любой момент перевести на СберКарту ребёнка деньги, отслеживать баланс, просматривать историю операций и устанавливать лимиты на покупки.

Быстрое онлайн-оформление. Полноценную именную банковскую карту для своего ребёнка родитель может заказать в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Если в семье детей несколько, в приложении можно оформить карту для каждого ребёнка. Готовую карту можно забрать в любом удобном отделении банка, выбрав его в момент оформления карты. Для получения нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка

Карта абсолютно бесплатна — и при выпуске, и в обслуживании, — её оформление не повлечёт за собой никаких дополнительных расходов.

Современные дети многозадачны, не представляют свою жизнь без интернета и смартфона, больше обращают внимание на своё здоровье и стремятся к самореализации. И особенно важно научить их правильно обращаться с деньгами. Поэтому мы запустили детскую СберКарту — дебетовую карту с пластиком, которую можно оформить ребёнку с 6 лет. Владельцам-детям будет доступно специальное мобильное приложение СберKids — это мобильный банк, адаптированный под потребности ребёнка, с простым и понятным интерфейсом. А родители смогут дистанционно контролировать расходы детей и устанавливать лимиты при необходимости.

Вениамин Ким

Управляющий Калмыцким отделением Сбербанка

Детская карта дополняет линейку СберКарт, в которую уже входят дебетовая, кредитная и молодёжная карты. Подробнее о детской СберКарте — на официальном сайте.