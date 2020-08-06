В регионе отмечаются случаи повторного заболевания коронавирусом

Таких пациентов 400 человек. Болеют и те, кто получил прививки от коронавирусной инфекции, но в легкой форме, их не так много. Курс лечения они проходят дома.

Как говорят специалисты, единственная возможность избежать тяжелых последствий - вакцинация. Записаться на прививку можно по телефону 8-961-396-31-50, через Госулуги или в порядке живой очереди в поликлиниках.

Запас антиковидных препаратов в регионе достаточен, чтобы инъекции получили все желающие. Напомним, что сейчас Калмыкия находится на пике заболеваемости.