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9 августа, 11:17
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В администрации столицы обсудили вопросы организации деятельности в области обращения с ТКО

В администрации столицы обсудили вопросы организации деятельности в области обращения с ТКО

В частности, была рассмотрена возможность отнесения растительного мусора, образующегося на территории многоквартирных домов и частных домовладений к категории твёрдых коммунальных отходов, и включения их в норматив.Так как региональный оператор их не вывозит, основываясь на действующем законодательстве.

По итогам совещания, муниципалитет подаст соответствующее обращение в прокуратуру, с целью содействия в этом вопросе

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