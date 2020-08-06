В администрации столицы обсудили вопросы организации деятельности в области обращения с ТКО

В частности, была рассмотрена возможность отнесения растительного мусора, образующегося на территории многоквартирных домов и частных домовладений к категории твёрдых коммунальных отходов, и включения их в норматив.Так как региональный оператор их не вывозит, основываясь на действующем законодательстве.

По итогам совещания, муниципалитет подаст соответствующее обращение в прокуратуру, с целью содействия в этом вопросе