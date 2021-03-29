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15 апреля, 14:32
НовостиСтроительство

В регионе активно проходит реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В регионе активно проходит реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

 На сегодняшний день в 11 муниципальных образованиях ведутся работы по благоустройству общественных территорий. Так, в селе Вознесеновка, где проходит благоустройство центрального сквера и прилегающего к нему мемориального комплекса уже завершены работы по планировке и прокладке кабеля для освещения. На очереди – создание контура для пешеходных дорожек и подготовка к монтажу скамеек.

А на территории парка имени Ленина в Лагани уже проложен кабель электроснабжения и ведутся земляные работы.

Напомним, что выбор благоустраиваемой территории осуществлялся по результатам общественных обсуждений и рейтинговых голосований.

 

 

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