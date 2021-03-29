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15 апреля, 14:06
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Самый мощный носитель сакрального смысла – это имя

Самый мощный носитель сакрального смысла – это имя

 В любом народе имена - это отражение особенности его жизни и быта, это целый компонент национальной культуры. Об этом говорили древние и говорят современные философы. Рассказывает об этом в своей книге и Михаил Монраев, профессор кафедры калмыцкого языка, монголистики и алтаистики. Она называется «Калмыцкие личные имена». В этом произведении хранится история имен предков, которые берут свое начало еще в Джунгарии.

Сейчас основная часть имен в калмыцком народе – это бесценное наследие, которое никогда не потеряет своей моды. В числе самых популярных за первый квартал 2021 года такие имена как Алдар и Даяна, а самые редкие Джэмбэ и Ценд. Этими сведениями поделились в управлении ЗАГС по Калмыкии. Кстати, в этом году зарегистрировано уже 285 новорожденных, из которых 153 мальчика и 125 девочек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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