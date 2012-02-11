В региональном Управлении ФАС подвели итоги работы за год

На пресс-конференции глава ведомства Манца Сангаджиева сообщила, что в этом году продолжится проверка ряда учреждений и служб. Кроме того, в рамках мониторинга соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок было проведено 3 плановых и 13 внеплановых проверок. В восьми случаях были выявлены нарушения. Всего за истекший период в ведомство поступило 206 жалоб. Чуть меньше четверти из них признаны обоснованными. Что касается мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, то он также продолжается.