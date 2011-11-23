Наран Кюкеев прокомментировал ситуацию с Ики-Бурульским групповым водопроводом

Напомним, Правительство страны выделит 72 миллиона из резервного фонда для технического обследования и допроектирования объекта.

В среднем, каждый житель Калмыкии потребляет около 70 литров в сутки, что в два раза ниже среднего показателя по стране. В сельской местности этот показатель доходит до 40 литров.

Как сообщил заместитель председателя правительства Калмыкии Наран Кюкеев, регион в числе анти-лидеров по обеспеченности водой из централизованных систем снабжения. Если средний показатель по стране – 85,8%, то в Калмыкии - всего 7,4%. Об этом же шла речь в ходе визита главы кабмина России Михаила Мишустина. Решение этой проблемы требует нестандартных и срочных мер, отметил Кюкеев.