В рамках проекта «Земский доктор» в медорганизации региона придут работать 39 специалистов

В них нуждается и Яшкульская районная больница, где не хватает, прежде всего, врача-офтальмолога. В 2023-м участниками федеральной программы стали 5 специалистов. С привлечением медицинских кадров яшкуляне получают необходимое лечение, не выезжая за пределы родного села.

К примеру, с появлением врача-анестезиолога реаниматолога заработал операционный зал. Ждут долгожданного доктора и в населенных пунктах, где возведены новые здания.