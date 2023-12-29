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25 января, 14:01
НовостиСобытиеЗдравоохранение

В рамках проекта «Земский доктор» в медорганизации региона придут работать 39 специалистов

В рамках проекта «Земский доктор» в медорганизации региона придут работать 39 специалистов

В них нуждается и Яшкульская районная больница, где не хватает, прежде всего, врача-офтальмолога. В 2023-м участниками федеральной программы стали 5 специалистов. С привлечением медицинских кадров яшкуляне получают необходимое лечение, не выезжая за пределы родного села.

К примеру, с появлением врача-анестезиолога реаниматолога заработал операционный зал. Ждут долгожданного доктора и в населенных пунктах, где возведены новые здания.

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