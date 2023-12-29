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25 января, 14:04
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Сегодня территориальные госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЮФО подвели итоги деятельности за прошлый год и обсудили планы на 2024-тый

Сегодня территориальные госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЮФО подвели итоги деятельности за прошлый год и обсудили планы на 2024-тый

В Совещании приняли участие замглавы МЧС России Анатолий Супруновский, заместитель полномочного представителя Президента в Южном Федеральном Округе Антон Калинин, глава Калмыкии Бату Хасиков. С докладом в режиме ВКС выступил замначальника Главного управления «Национальный центр Управления в кризисных ситуациях МЧС России», полковник Сергей Калугин.

Также вниманию участников мероприятия был представлен видеофильм, посвященный деятельности чрезвычайного ведомства. Как подчеркнул в интервью Супруновский, в целом система МЧС в ЮФО, с задачами справилась.

Что касается Управления по Калмыкии, оно вошло в топ -10 – ведущих в системе МЧС. Глава региона Бату Хасиков особо обратил внимание на работу добровольных пожарных подразделений. Их количество растет с каждым годом. В прошлом - было создано 6, действующих в районах, в этом - планируют сформировать еще 2.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения. Наиболее отличившимся сотрудникам МЧС России были вручены ведомственные медали и почетные грамоты.

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