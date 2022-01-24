В рамках нацпроекта «Демография» граждан старшего поколения вакцинируют от пневмококковой инфекции

Этот вид вакцинацию продолжают проходить пожилые люди, проживающие в стационарных организациях социального обслуживания. На днях, после соответствующего медицинского осмотра, вакцину получили 7 жителей Кетченеровского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Напомним, прививочная кампания проводится с 2019 года в рамках мероприятий проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

За это время вакцинировано 378 жителей республики, проживающих в социальных учреждениях