21 февраля, 11:18
В рамках нацпроекта «Демография» граждан старшего поколения вакцинируют от пневмококковой инфекции
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Этот вид вакцинацию продолжают проходить пожилые люди, проживающие в стационарных организациях социального обслуживания. На днях, после соответствующего медицинского осмотра, вакцину получили 7 жителей Кетченеровского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Напомним, прививочная кампания проводится с 2019 года в рамках мероприятий проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
За это время вакцинировано 378 жителей республики, проживающих в социальных учреждениях