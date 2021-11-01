В рамках Международного дня инвалидов в Целинном районе проходит фестиваль-конкурс творчества

Он называется «Лучики надежды». В нем могут принять участие ребята от 7 до 16 лет.

Всего три номинации – вокальное искусство, художественное слово и декоративно-прикладное творчество. Победители получат дипломы и памятные сувениры. Заявки принимаются до 9 декабря на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.