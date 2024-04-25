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27 апреля, 08:55
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В преддверии священного месяца Үрс сар состоится обряд поклонения земле

В преддверии священного месяца Үрс сар состоится обряд поклонения земле

Его проведут монахи Центрального хурула у Одинокого тополя 4 мая. В ходе ритуала священнослужители с целью задабривания божеств, Защитников, покровителей местности будут совершать различные подношения, вознесут молитвы о мире, счастье и благополучии всех живых существ.

Как нам сообщили в пресс-службе Золотой обители Будды Шакьямуни, все необходимое для ритуала подготовят сами монахи, но желающие могут принести с собой саңгин идән (благовония).

Добраться до «Одинокого тополя» можно на своем транспорте или воспользовавшись городскими автобусами от хурула.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии

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