В преддверии священного месяца Үрс сар состоится обряд поклонения земле

Его проведут монахи Центрального хурула у Одинокого тополя 4 мая. В ходе ритуала священнослужители с целью задабривания божеств, Защитников, покровителей местности будут совершать различные подношения, вознесут молитвы о мире, счастье и благополучии всех живых существ.

Как нам сообщили в пресс-службе Золотой обители Будды Шакьямуни, все необходимое для ритуала подготовят сами монахи, но желающие могут принести с собой саңгин идән (благовония).

Добраться до «Одинокого тополя» можно на своем транспорте или воспользовавшись городскими автобусами от хурула.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии