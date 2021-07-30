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24 сентября, 14:34
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В посёлке Цаган-Нур состоялся Велопробег, посвящённый 100-летию Героя Советского Союза Николая Санджирова

В посёлке Цаган-Нур состоялся Велопробег, посвящённый 100-летию Героя Советского Союза Николая Санджирова

В спортивном празднике приняли участие ребята из местной школы, которая носит имя прославленного земляка. Также, в рамках знаменательной даты, был проведён школьный турнир по настольному теннису. По итогам состязаний, лучшей среди девочек оказалась Ирина Корнякова, а среди мальчиков – Дорджи Церенов. Все победители и призёры турнира были награждены кубками и медалями.

 

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