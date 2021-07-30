Калмыкию признали самым «зелёным» регионом страны

А также включили в топ-10 рейтинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики, сообщила пресс-служба Главы Калмыкии.

С 2009 года в России действует поддержка возобновляемых источников энергии, в том числе по всему Югу страны. Корпорации, получив поддержку от государства, стали реализовывать свои проекты. Как заявил Бату Хасиков, благодаря упорной работе республиканского правительства за последние два года Калмыкия серьёзно продвинулась - построены и введены в эксплуатацию электростанции и ветроэлектростанции корпораций «Фортум» и «Хевел». В республике, отметил Хасиков, создаются все условия для привлечения крупных инвесторов и укрепления этой отрасли, появляются новые рабочие места, а объём возобновляемой энергии от всей генерируемой в регионе достиг 94 процентов.