В посёлке Артезиан состоится открытие памятника строителям железной дороги Астрахань-Кизляр

Этот стратегически важный военный объект возводился руками детей и женщин, из них -11 тысяч жители Калмыцкой АССР. Одна из крупнейших строек под кодовым названием «НКПС №8» была закончена всего за 9 месяцев. Все, кто участвовал в строительстве, совершил настоящий трудовой подвиг: от рассвета и до глубокой ночи они выполняли самую тяжёлую работу.

Несмотря на отсутствие техники и лошадей, 356 километров железной дороги были построены в рекордные сроки. Благодаря самоотверженному труду строителей, стратегически важная магистраль была закончена точно в срок. Через неё в Сталинград поступали горючее, военная техника и продукты питания.Что, в свою очередь, сыграло большую роль в общей Великой Победе.