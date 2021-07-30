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15 сентября, 10:08
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В посёлке Артезиан состоится открытие памятника строителям железной дороги Астрахань-Кизляр

В посёлке Артезиан состоится открытие памятника строителям железной дороги Астрахань-Кизляр

Этот стратегически важный военный объект возводился руками детей и женщин, из них -11 тысяч жители Калмыцкой АССР. Одна из крупнейших строек под кодовым названием «НКПС №8» была закончена всего за 9 месяцев. Все, кто участвовал в строительстве, совершил настоящий трудовой подвиг: от рассвета и до глубокой ночи они выполняли самую тяжёлую работу.

Несмотря на отсутствие техники и лошадей, 356 километров железной дороги были построены в рекордные сроки. Благодаря самоотверженному труду строителей, стратегически важная магистраль была закончена точно в срок. Через неё в Сталинград поступали горючее, военная техника и продукты питания.Что, в свою очередь, сыграло большую роль в общей Великой Победе.

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