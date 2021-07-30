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15 сентября, 11:20
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Сегодня день образования санитарно-эпидемиологической службы России

Сегодня день образования санитарно-эпидемиологической службы России

Значимость труда работников этой сферы трудно переоценить. Во время пандемии, наряду с медиками, нагрузка на эту службу сильно возросла. Это и нескончаемые потоки анализов, которые нужно проверить на наличие коронавируса, и разработка необходимых для общества мер, направленных на недопущение распространения вируса.

Помимо этого, они оперативно реагируют на возникающие очаги бешенства или укусы клещей. Подробнее о рабочем процессе санитарно-эпидемиологической службы смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия».

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