В посёлке Аршан состоялся праздник «Элистинские вечера»

На празднике всех желающих угощали компотом, борцогами, мороженым и примали участие в моментальной лотерее. А также получить консультацию у врача-терапевта.

На сцене выступали творческие коллективы города. Также чествовали многодетные семьи. А от Администрации города Элисты им были вручены сертификаты в детский магазин.

Мероприятие проходило в рамках года Семьи, объявленного по указу Президента и Всероссийской акции "Семейные выходные".

Видео: Администрация города Элисты