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7 сентября, 11:20
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В посёлке Аршан состоялся праздник «Элистинские вечера»

В посёлке Аршан состоялся праздник «Элистинские вечера»

На празднике всех желающих угощали компотом, борцогами, мороженым и примали участие в моментальной лотерее. А также получить консультацию у врача-терапевта.

На сцене выступали творческие коллективы города. Также чествовали многодетные семьи. А от Администрации города Элисты им были вручены сертификаты в детский магазин.

Мероприятие проходило в рамках года Семьи, объявленного по указу Президента и Всероссийской акции "Семейные выходные".

Видео: Администрация города Элисты

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