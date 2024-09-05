В посёлке Аршан состоялся праздник «Элистинские вечера»
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На празднике всех желающих угощали компотом, борцогами, мороженым и примали участие в моментальной лотерее. А также получить консультацию у врача-терапевта.
На сцене выступали творческие коллективы города. Также чествовали многодетные семьи. А от Администрации города Элисты им были вручены сертификаты в детский магазин.
Мероприятие проходило в рамках года Семьи, объявленного по указу Президента и Всероссийской акции "Семейные выходные".
Видео: Администрация города Элисты