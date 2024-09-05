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7 сентября, 09:16
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В эти дни сотрудники МЧС обеспечивают пожарную безопасность на избирательных участках

В эти дни сотрудники МЧС обеспечивают пожарную безопасность на избирательных участках

Фото: МЧС Калмыкии

Для обеспечения на них пожарной безопасности сотрудники чрезвычайного ведомства Калмыкии оказывают всестороннюю поддержку избирательным комиссиям.

На объектах организован контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

В первую очередь сотрудники МЧС обращают внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.

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