В эти дни сотрудники МЧС обеспечивают пожарную безопасность на избирательных участках

Фото: МЧС Калмыкии

Для обеспечения на них пожарной безопасности сотрудники чрезвычайного ведомства Калмыкии оказывают всестороннюю поддержку избирательным комиссиям.

На объектах организован контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

В первую очередь сотрудники МЧС обращают внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.