В эти дни сотрудники МЧС обеспечивают пожарную безопасность на избирательных участках
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Фото: МЧС Калмыкии
Для обеспечения на них пожарной безопасности сотрудники чрезвычайного ведомства Калмыкии оказывают всестороннюю поддержку избирательным комиссиям.
На объектах организован контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.
В первую очередь сотрудники МЧС обращают внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.