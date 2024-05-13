В поселке Яшкуль началось строительство 4-квартирного жилого дома

В нем планируется расселить жителей аварийного жилья. Подрядной организацией начаты работы по заливке фундамента. В новом доме предусмотрено благоустройство дворовой территории. Напомним, здание возводят в рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках первого этапа будут расселены 18 многоквартирных домов в Элисте, Городовиковске, Цаган-Амане, Яшкуле, Хар-Булуке, Троицком. Свои жилищные условия смогут улучшить около 900 человек. Как сообщили нам в пресс-службе регионального МинЖКХ с 2019 года в регионе переселены свыше 400 человек.

Видео: МинЖКХ и энергетики Калмыкии