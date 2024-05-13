Для незрячих и слабовидящих туристов из соседних регионов провели экскурсию по достопримечательностям Элисты
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Они посетили Пагоду 7 дней, Золотую Обитель Будды Шакьямуни, музей, побывали на концерте. У каждого в наушниках был гид, который подробно рассказал о каждой достопримечательности.
По признанию путешественников, несмотря на проблемы со зрением, они прочувствовали всю красоту и колорит степного края.
Как рассказали в интервью Вестям представители всероссийского общества слепых в Калмыкии, в ближайшее время такие экскурсии проведут и для жителей республики.