  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 мая, 10:43
НовостиСобытие

Для незрячих и слабовидящих туристов из соседних регионов провели экскурсию по достопримечательностям Элисты

Для незрячих и слабовидящих туристов из соседних регионов провели экскурсию по достопримечательностям Элисты

Они посетили Пагоду 7 дней, Золотую Обитель Будды Шакьямуни, музей, побывали на концерте. У каждого в наушниках был гид, который подробно рассказал о каждой достопримечательности.

По признанию путешественников, несмотря на проблемы со зрением, они прочувствовали всю красоту и колорит степного края.

Как рассказали в интервью Вестям представители всероссийского общества слепых в Калмыкии, в ближайшее время такие экскурсии проведут и для жителей республики.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия